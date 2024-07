'Ho salvato quel bimbo con istinto di mamma e esperienza di ostetrica'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ho provato a misurare i battiti del cuore ma la concitazione e la confusione della piscina non mi consentiva di valutarli. Ho continuato con le manovre con la freddezza che l'esperienza del mestiere mi ha insegnato. A quel punto sono arrivati gli assistenti ai bagnanti della piscina che con grande professionalità e prontezza hanno continuato ad applicare le manovre di massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca. Nessun defibrillatore. L'alternarsi e la continuità di queste pratiche hanno portato il bambino a riprendere conoscenza. Dopo pochi minuti il bambino ha aperto gli occhi, per il sollievo di tutti. Poco dopo l'arrivo dei soccorritori del 118, quando il piccolo era già sulle ginocchia degli assistenti bagnanti. Da qui il trasporto all'ospedale'



Silvia Bertellini originaria di Mirandola, che vive a Modena e lavora come ostetrica al Policlinico, racconta col sorriso sulle labbra la storia a lieto fine, l'avventura che martedì l'ha vista coinvolta alla piscina di Mirandola e resa protagonista di un salvataggio in extremis di un bambino di soli 4 anni. 'Il merito credo che vada prima di tutto a quei ragazzi che in vasca hanno dato subito l'allarme, poi al personale della piscina che ha agito con grande professionalità e hanno consentito non solo di salvare la vita al bambino ma anche ad evitare danni anche parziali ma permanenti al sistema polmonare, come ha confermato il Prof. Lorenzo Iughetti, direttore della pediatria del Policlinico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, che ha preso in carico il piccolo e che oggi, nell'incontro avuto con Silvia e con lui al Policlinico ha confermato che 'il bambino sta bene, non ha avuto nessun danno nonostante l'arresto cardiaco e che tra pochi giorni potrà tornare alla sua normale vita'.



Gi.Ga.