Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Hotel-ristorante chiuso dal 2022, pienamente attivo

Hotel-ristorante chiuso dal 2022, pienamente attivo

Lo ha scoperto nel corso di un controllo la Polizia Locale di Modena. Al titolare contestato l'esercizio abusivo di struttura ricettiva. Sanzioni per 6000 euro

1 minuto di lettura

Un’attività alberghiera e di ristorazione, formalmente cessata dal 2022 ma ancora pienamente operativa, è stata scoperta nelle scorse settimane a Modena nel corso di un controllo congiunto della Polizia Locale e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
L’intervento è stato condotto dagli agenti del Comando di via Galilei, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro, a seguito di una richiesta di intervento qualificata. Dagli accertamenti documentali preliminari, l’attività risultava cessata da oltre due anni.
Il sopralluogo ha invece permesso di verificare che sia l’attività alberghiera che quella di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande erano regolarmente in svolgimento. Nei confronti del responsabile sono state quindi contestate le violazioni amministrative per esercizio pubblico abusivo e gestione di struttura ricettiva non autorizzata, con sanzioni complessive pari a 6.000 euro.
Contestualmente alla contestazione delle violazioni, è stata disposta l’immediata cessazione delle attività ricettive e di somministrazione.
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha quindi dato corso agli accertamenti sulla regolarità dei lavoratori impiegati, con particolare attenzione all’eventuale presenza di lavoro sommerso. Sarà inoltre la Polizia locale a trasmettere una segnalazione qualificata all’Agenzia delle Entrate, poiché il gestore dell’attività non risulta aver presentato dichiarazioni fiscali dal 2022.
È stata infine inviata una segnalazione anche al Servizio Tributi del Comune di Modena per ulteriori verifiche sulla regolarità contributiva e sul pagamento dei tributi comunali, in particolare Tari e Imu.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rossini (Fdi): 'Zanca su Fondazione di Modena e Amo non tutela l'interesse pubblico'

Rossini (Fdi): 'Zanca su Fondazione di Modena e Amo non tutela l'interesse pubblico'

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Colpo di coda del mercato gialloblù: Massolin all'Inter

Colpo di coda del mercato gialloblù: Massolin all'Inter

Travolto da un'auto mentre attraversa a piedi la A1 a Modena Nord: muore 43enne

Travolto da un'auto mentre attraversa a piedi la A1 a Modena Nord: muore 43enne

'Concorso giornalista Ausl, svolto nel rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza'

'Concorso giornalista Ausl, svolto nel rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Articoli più Letti La Festa del Borlengo sbarca a Modena

La Festa del Borlengo sbarca a Modena

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni

Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Corteo anarchico: per l'Assessore nessun disagio per la città

Corteo anarchico: per l'Assessore nessun disagio per la città

Modena, mercoledì l'ultimo saluto al babbo del sindaco Mezzetti

Modena, mercoledì l'ultimo saluto al babbo del sindaco Mezzetti

Modena, razzia su auto in sosta in via Piave: arrestato straniero irregolare

Modena, razzia su auto in sosta in via Piave: arrestato straniero irregolare

Raccolta differenziata, a Modena novità sulla distribuzione dei sacchi da parte di Hera

Raccolta differenziata, a Modena novità sulla distribuzione dei sacchi da parte di Hera