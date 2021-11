'I contagi nelle scuole provengono da fuori, nessun allarme'

'Le scuole stanno operando bene, con l'obbligo del green pass per gli operatori e con le misure di precauzione. I casi rilevati sono frutto di contagi esterni e per Modena non si può parlare di allarme'. Cinzia Menabue, Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, parla dei contagi delle scuole a margine di una iniziativa in piazza Roma. Il virus circola, si diffonde, soprattutto nelle fasce più basse della popolazione, ma non crea gravi conseguenze, mentre la situazioni è di fatto normale alle scuole superiori dove aumenta la percentuale di vaccinati. Le parole della dirigente riprendono quelle confermate questa mattina, su nostro domanda, da Davide Ferrari, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Modena. 'I banbini si contagiano nella vita e nelle attività sociale e nel contesto famigliari e poi a entrano in un contesto come quello scolastico. La nostra attività di tracciamento sta confermando questo'