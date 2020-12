'Idee per la scuola', quelli che credono alla didattica a distanza

In principio fu il maestro Alberto Manzi con 'Non è mai troppo tardi' sulla prima rete RAI, dal 1960 al 1968, ufficialmente il papà della DaD; un milione di italiani imparò a leggere e scrivere grazie ai suoi disegni e al suo originalissimo modo di insegnare tramite lo schermo del televisore. Nel 2020, con le scuole chiuse, i maestri Manzi si sono moltiplicati e hanno iniziato la loro piccola ma importante rivoluzione, la DaD ha spiazzato e spaventato docenti, dirigenti, genitori, ma fortunatamente qualcuno ha deciso che poteva essere davvero un'opportunità, magari grazie a un'intuizione, ma la prima cosa è la passione per uno dei mestieri più belli del mondo, l'insegnante. Raccogliere tutte queste storie è stata l'idea iniziale di Cristina Simone consulente e docente di social media marketing di Milano. Cristina ha creato un team di 25 persone che si sono messi subito alla ricerca di insegnanti visionari con lo scopo di condividere le loro esperienze in un unico spazio digitale, un sito www.ideeperlascuola.it con tutte le sue declinazioni social, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Per Cristina Simone: 'Idee per la scuola non è solo un hub, è anche un motore di ispirazione. Da Idee per la scuola, grazie a una reazione a catena, potrebbero nascere nuove idee. Un insegnante di Torino potrebbe leggere cosa fa il suo collega di Canicattì e applicare lo stesso metodo alla sua classe. Una scuola di Frosinone potrebbe prendere ispirazione da un altro Istituto di Bari e così via. L’insegnante può sia avere visibilità raccontando quello che fa, sia trovare nuove idee da altri colleghi. Così per le scuole. I genitori potrebbero finalmente capire che si può fare e gli studenti potrebbero ritrovare fiducia nella scuola. È più utile e stimolante leggere storie belle rispetto alle solite lamentele. Purché siano concrete, reali. E queste storie lo sono”.

A Modena e in Emilia, la ricerca è appena iniziata, nuove modalità di insegnamento sono però già partite a Reggio Emilia e tra gli esempi virtuosi c'è senz'altro la scuola diffusa di Officina Educativa, il servizio del comune di Reggio Emilia che si occupa di diritto all'educazione. Officina Educativa è formata da educatori che collaborano con le insegnanti, sia in orario scolastico, sia nei servizi educativi pomeridiani. Dopo il lockdown di marzo, tutta l'amministrazione Comunale di Reggio Emilia, insieme ai 12 istituti comprensivi, si è messa all'opera per ripensare la scuola alla luce delle nuove misure di sicurezza. Sono stati organizzati dei sopralluoghi e ci si è subito resi conto che molte classi non avrebbero più potuto utilizzare alcune scuole negli edifici storici, per motivi di spazio e capienza. Per questo motivo è stato necessario trovare nuovi spazi, Palazzo dei Musei, i Chiostri di San Pietro, il Palazzo da Mosto, la Banca d’Italia, la Biblioteca delle Arti; sono solo alcuni tra gli edifici cittadini riconvertiti a spazi scolastici che ospitano molte classi delle primarie e secondarie di primo grado. Un bell'esempio è la scuola sotto l'albero della primaria Marco Polo e della secondaria di primo grado Galilei. Entrambe le scuole, sono parte insieme alla Fondazione Reggio Children e all'architetto Francesco Bombardi, di un progetto di ripensamento degli ambienti scolastici in cui la vivibilità dell’ambiente sia interno che esterno diventa ricca di nuove risorse e opportunità. Nel progetto della scuola Marco Polo, si tratta di un grande albero alla cui base sono stati costruiti degli arredi circolari che lo abbracciano. Lo spazio esterno dunque diventa un luogo interdisciplinare, dove i bambini imparano a relazionarsi al contesto e a interpretarlo. L'architetto Bombardi ha inoltre pensato a soluzioni e idee per le attività all'aperto, per favorire il distanziamento, giocando.

'Idee per la scuola' ha già iniziato a fare l'appello, se qualche insegnante sarà assente la giustificazione dovrà essere molto, ma molto credibile.



Stefano Soranna