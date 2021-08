Il covid visto da guariti e positivi a casa: percentuali in aumento

Ci sono due dati in costante ascesa che nel panorama dell'enorme flusso quotidiano dei numeri sulla pandemia riescono forse più di altri a fornire una prospettiva diversa e, con tutti i distinguo e le cautele, potremmo dire, più rosea. Sono quelli relativi al numero dei guariti che in Emilia-Romagna cresce da mesi al ritmo medio di 350 soggetti al giorno, e dalla percentuale di coloro che gestiscono la propria positività al virus o il proprio contagio a casa, senza dovere ricorrere a ricoveri ospedalieri. In particolare, per quanto riguarda i guariti, questi rappresentano il 93,1% del totale 407.000 contagiati registrati in Emilia-Romagna da inizio pandemia. Una percentuale in costante crescita, così come lo è quella registrata sul fronte delle persone positive che superano la malattia al proprio domicilio e guariscono. Sviluppando, a quanto risulterebbe dagli ultimi studi, difese contro il covid maggiori di quelle dei vaccinati. Anche se poi l'indicazione per loro è quella di sottoporsi, dopo mesi, ad almeno una dose.Se per la maggior parte della durata della pandemia tale percentuale si aggirava intorno al 90-92%, nelle ultime settimane la percentuale di soggetti positivi al proprio domicilio ha raggiunto il 97% delle persone positive. Percentuale che oggi va posta in relazione ai 14.700 casi attivi. Di questi il 2,7% è ricoverato all'ospedale ma non in condizioni gravi mentre lo 0,3% è in terapia intensiva.