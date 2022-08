Il sindaco risponde all'appello: sopralluogo nelle aree del degrado

Per documentare la sua presenza ed il sopralluogo nelle aree su sui per l'ennesima volta i residenti della zona Sacca, avevano richiamato l'attenzione nei giorni scorsi, il sindaco di Modena, ha postato numerose foto sul suo profilo ufficiale FB Giancarlo Muzzarelli per Modena, anche perché l'utilizzo di quello istituzionale del Comune, è vietato dalla par condicio. A parlare sono soprattutto le immagini. Il sindaco appare accompagnato, nella galleria R-Nord, in via del mercato, sulla nuova pista ciclabile, sotto il cornicione pericolante dello stabile ex Stallini (rifugio di senza fissa dimora, e centro di spaccio), futura sede del centro dell'impiego, e in via Gerosa. Vie che circondano aree che si estendono per decine di migliaia di metri quadrati, da 20 anni in attesa di riqualificazione, occupate da balordi e spacciatori, terra di nessuno, e ancora capaci di scucire e dividere, anziché unire, i quartieri Sacca e Crocetta.Abbiamo verificato diverse segnalazioni dei cittadini, che ringrazio come sempre, e ora dobbiamo continuare il lavoro di controllo, insieme alle forze dell’ordine, e la rigenerazione urbana di tutta la fascia a nord della ferrovia'. Questo il testo che accompagna le immagini. Nel post nessuna conclusione e valutazione di merito su ciò che ha visto nell'area. Dove la riqualificazione per lo più viaria e dell'arredo urbano su via Soratore e via del Mercato non ha ancora avuto effetto sull'enorme area, in parte pubblica ed in parte privata, che queste strade circondano.Gi.Ga.