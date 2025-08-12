Il veicolo solare 'Emilia 5.9' sfiderà il deserto australiano: in partenza il team

Il team di “Onda Solare” è in partenza per l’Australia, dove troverà (nonostante qualche ritardo nel viaggio via mare a causa del maltempo) il veicolo solare Emilia 5.9 che parteciperà alla Bridgestone World Solar Challenge 2025, la competizione internazionale più prestigiosa dedicata ai veicoli a energia solare: 3.022 chilometri da Darwin ad Adelaide, nel cuore del deserto australiano. Il progetto è a cura dell’Istituto “A. Ferrari” di Maranello, del MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna, di DSV, di ITS Maker Academy e del team Onda Solare

L’ultima parte del team, alcuni membri sono già in Australia, raggiungerà gli antipodi proprio in questi giorni, in vista del via alla corsa, fissato per il 24 agosto. All’IIS A. Ferrari di Maranello si sono ritrovati, per l’ultimo controllo prima di prendere il volo, il professor Filippo Sala (del team Onda Solare e di ITS Maker), il professor Giacinto Massaro, coordinatore del corso “Prototipi” dell’IIS A. Ferrari, Loretta Ferraguti, che fungerà da supporto medico, lo studente del Ferrari logistica, Leonardo Carnevali, e Gabriele Carretti, studente del corso restauro auto storiche di ITS Maker. Con loro, per un saluto, anche il Sindaco di Maranello, Luigi Zironi e il Presidente di ITS Maker Academy, Ormes Corradini.

