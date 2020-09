Immobiliare, prendere stanza in affitto a Bologna è più sostenibile

Se negli anni scorsi trovare una stanza in affitto sembrava un’impresa impossibile e massacrante per i lavoratori e gli studenti fuori sede, oggi non è più così. Secondo una recente analisi, l’offerta di camere in affitto nelle maggiori città italiane è raddoppiata rispetto al 2019.

Offerta raddoppiata al Nord come al Sud, a causa dell’emergenza sanitaria dei mesi scorsi che ha portato moltissimi studenti fuori sede a tornare nelle case delle famiglie di origine e molti professionisti a lavorare da casa.

La tendenza attuale del mercato ha portato al congelamento delle quotazioni, che rimangono stabili e non salgono, come invece era stato predetto in piena emergenza sanitaria.

Nella città di Bologna, l’offerta per le camere da affittare è salita del 270%, con un leggero calo dei prezzi: una stanza singola costa in media il 9% in meno rispetto al 2019, circa 400 euro al mese.

I prezzi rimangono bloccati in tutta Italia, un’ottima notizia per chi sta decidendo di andare a vivere in affitto.

Scegliere di andare a vivere a Bologna significa trasferirsi in una delle più belle e accoglienti città del Belpaese. Con i suoi monumenti, dalle torri ai portici che si snodano per oltre 50 chilometri all’interno della città, la sua storia e la sua arte, è una delle città italiane più gettonate per andare a vivere per motivi di studio o lavoro.

Moltissime persone trovano occupazione nelle industrie alimentari, meccaniche ed elettroniche. Tra le eccellenze Granarolo, Conad, Valfrutta, Fabbri, Valsoia, Segafredo, Volvo, Ducati, e tante altre. Ci sono poi numerose realtà manifatturiere, che fanno del Made in Italy il loro punto di forza.

Non è un caso che nelle statistiche di produttività delle città italiane, Bologna risulta essere ai primi posti, sia a livello nazionale che europeo.

Prendendo in analisi l'offerta complessiva del mercato degli affitti a Bologna si può scegliere di vivere nel centro della città, un po’ più caro rispetto agli altri quartieri, o nelle altre nove zone che compongono il capoluogo dell'Emilia Romagna.

Le zone di Bologna con i prezzi migliori sono sicuramente il quartiere Saragozza, Borgo Panigale e i quartieri di Savena, Santo Stefano, Reno, Porto e Navile.

Per trovare una soluzione in affitto ci si può avvalere di piattaforme online che ne facilitano la ricerca. In questo momento, una delle migliori realtà per la ricerca di immobili è sicuramente ZappyRent, dove basta iscriversi per accedere a tantissimi annunci di appartamenti e stanze da affittare in tutta sicurezza e affidabilità.

Bologna è una delle mete preferite dagli studenti universitari per eccellenza. Non a caso la sua prima università risale al 1088. Attualmente, l’Università di Bologna si trova al 182esimo posto nella classifica mondiale dei migliori atenei.

La città, nella sua quotidianità, è influenzata moltissimo dalla vita studentesca. Ci sono studenti da ogni parte del mondo, che la rendono cosmopolita e aperta alle innovazioni, nonché un centro intellettuale di tutto rispetto.