In casa una centrale per lo spaccio: arrestato 25enne incensurato

Dopo appostamenti nella zona della movida modenese, agenti di Polizia di Stato e Locale sono entrati in un appartamento in via Emilia Est, trovando e sequestran

Aveva trasformato un appartamento in via Emilia Est in una base logistica per l'attività di spaccio di stupefacenti. Il 25enne che vi risiedeva confezionava le dosi per poi smerciarle principalmente durante la movida nel centro storico di Modena. I suoi spostamenti erano stati attenzionati dagli agenti della Polizia di Stato e Locale proprio nel corso delle serate, individuando il luogo in cui faceva ritorno. Elementi che hanno portato alla perquisizione all'interno dell'appartamento. Dove gli agenti sono entrati con il cane antidroga della Polizia Locale di Modena. Blitz che ha portato al rinvenimento di 375 grammi di marijuana e 305 grammi di hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrata anche una somma contante di 2500 euro. Per il venticinquenne italiano incensurato, è scattato l'arresto. Davanti al giudice dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.





