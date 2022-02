In discoteca senza la mascherina quando si balla, a scuola con la Ffp2

Bambini in giardino a scuola con le mascherine, adulti in discoteca senza quando ballano. A puntare il dito contro uno dei tanti paradossi delle norme anti-Covid pensate dal governo Draghi è un gruppo di modenesi, studenti, famiglie e lavoratori della scuola, i quali hanno scritto una lettera aperta ai Ministri Bianchi e Speranza.'Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia della riapertura delle discoteche. È un segnale che ci fa ben sperare in un rapido ritorno alla normalità di cui ormai tutti, ma specialmente i più giovani, abbiamo un gran bisogno. Gli adulti potranno affrontare la quotidianità con maggiori libertà. All’interno delle Scuole invece sembra che i bambini e i ragazzi vivano in una realtà parallela: considerati contatti stretti, molti di loro ancora a casa in didattica digitale integrata, al primo positivo in una classe costretti ad indossare FFP2 per 8 ore.