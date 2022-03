In Emilia-Romagna 13.000 profughi, 1.700 a Modena

Alle 17 di oggi pomeriggio, secondo i dati delle Prefetture, sono 12.916 i profughi arrivati in regione dall'Ucraina, di 830 ospitati nella rete dei centri di accoglienza straordinaria (Cas). Lo comunica la Regione Emilia-Romagna, facendo il punto degli arrivi provincia per provincia.Nel dettaglio, nell'area metropolitana di Bologna risultano arrivate 2.399 persone di cui 274 ospiti nella rete Cas. Per quanto riguarda gli altri territori regionali: a Ferrara risultano arrivate 1.156 persone di cui 66 ospiti nella rete Cas; a Forlì-Cesena risultano arrivate 670 persone, nessuno ospitato nella rete Cas;persone di cui 45 ospiti (2,6%) nella rete Cas; a Parma risultano arrivate 729 persone di cui uno ospite nella rete Cas; a Piacenza risultano arrivate 1.000 persone di cui 21 ospiti nella rete Cas; a Ravenna risultano arrivate 712 persone di cui 168 ospiti nella rete Cas; a Reggio Emilia risultano arrivate 2.256 persone di cui 161 gli ospiti nella rete Cas; a Rimini risultano arrivate 2.297 persone di cui 94 ospiti nella rete Cas.

