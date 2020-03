In 'giro' senza giustificazione: 22 denunce in una sera

Si allunga l'elenco delle persone denunciate per inottemperanza al decreto che limita gli spostamenti a quelli necessari, e legato all'emergenza coronavirus. Sono 22 le persone denunciate da Polizia di Stato e Carabinieri nel corso dei controlli sul territorio. Di queste, la maggior parte giovani. Durante la serata di ieri.A Fiorano la Polizia Stradale ha denunciato tre giovani, due ragazzi ed una ragazza, ventenni. Erano insieme sulla stessa auto e le loro giustificazioni, contradditorie e non plausibili (lei ha dichiarato di dovere andare al lavoro come baby sitter, e gli altri che stavano andando a casa), non hanno convinto gli agenti, di fronte ai quali i tre hanno ammesso: 'Eravamo in giro perché ci annoiavamo'Da qui la denuncia per i tre amici. Alle quali ne hanno fatto seguito altre. Al termine della serata dei controlli, ben 10 quelle notificate ad altrettanti cittadini.A Carpi altri quattro cittadini pakistani, di età compresa tra i 20 ed i 35 anni, nei guai, per violazione del decreto. Fermati dai Carabinieri a bordo di un auto perché coinvolti in un incidente stradale in via Doria, all'incrocio. Altri quattro stranieri deferiti dai carabinieri della stazione di Novi di Modena poiché sorpresi all’interno del parco pubblico riuniti ad ascoltare musica ad alto volume, in assembramento.A Zocca, i Carabinieri hanno sorpreso alcuni giovani del luogo, radunati in un giardino pubblico del paese. Intrattenendosi tranquillamente a fumare, violando così il divieto di radunarsi. Sono stati così deferiti alla procura della Repubblica. Hanno tutti una età compresa tra i 18 ed i 20 anni.