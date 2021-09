Influenza, medici famiglia: quest'anno più impattante, subito vaccino

Il segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, come riportato dall'agenzia Adnkronos, evidenzia che la bassissima incidenza dell'influenza registrata lo scorso anno 'non deve trarci in inganno. Abbiamo avuto pochissimi casi di malattie respiratorie, raffreddori e problemi respiratori dovuti a batteri perché erano attive tutte le misure anti-Covid, dalla mascherina al lavaggio delle mani, ed erano chiuse molte attività sociali e anche la scuola. Ecco che, se la circolazione del virus è stata ridotta, questo potrebbe essere un boomerang tra un mese', considerando che 'una gran fetta della popolazione non ha avuto la malattia ed è scoperta. Per questo l'influenza 2021-2022 potrebbe essere più impattante. L'influenza infatti si autolimita tra chi è vaccinato e chi si ammala - spiega Scotti - Quest'anno, visti i pochi casi dell'inverno passato, c'è una grossa fetta che non ha anticorpi residui e potrebbe esserepiù suscettibile al virus'.Ed è Bassetti ad intervenire sul tema precisando che 'la vaccinazione Covid e quella antinfluenzale viaggiano su due binari separati e quindi paradossalmente non ci sarebbe nessun problema a farle insieme. Se pensiamo che si sta lavorando a un vaccino che ha contemporaneamente all'interno il virus dell'influenza e Sars-CoV-2, non c'è nessuna correlazione problematica. Ma ragionevolemente si può pensare di fare le dosi a distanza di un paio di settimane. Quindi, se una persona fa la terza dose Covid a dicembre, il 15 novembre si può vaccinare con l'antinfluenzale. Ricordo che quest'ultima vaccinazione andrebbe fatta dalla metà di ottobre fino alla metà di dicembre'. Lo spiega sempre all'Adnkronos Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, commentandol'imminente avvio della campagna contro l'influenza stagionale.