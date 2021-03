Inquinamento biossido azoto, dal satellite la Pianura Padana fa paura

Aria pessima in Pianura Padana. L'immagine che pubblichiamo è stata acquisita dal satellite Sentinel-5P Copernicus (Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europera) il 1 marzo 2021 e mostra la concentrazione di biossido di azoto nel Nord Italia. Il biossido di azoto è un pericoloso inquinante che viene rilasciato durante la combustione del carburante.In questo contesto a Modena saranno in vigore da domani, giovedì 4 marzo, e per la giornata di venerdì 5 marzo, le misure emergenziali previste dalla manovra antinquinamento della Regione Emilia-Romagna sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle PM10. Il provvedimento estende i limiti alla circolazione anche ai diesel Euro 4. L’allerta, segnalata con un bollino rosso nel Bollettino consultabile sul sito di Arpae riguarda anche le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara.

