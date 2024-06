La Cassa di espansione sul fiume Secchia: il funzionamento dal drone

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così come lo sfioratore, dove l'acqua dall'alveo del fiume e del bacino in linea, sopra ad un livello definito inizia a riversarsi, attraverso un tratto di argine sinistra appositamente ribassato nei bacini laterali di espansione da circa 10 milioni di metri cubi. Contribuendo a tagliare/laminare i picchi di piena.



Nel novembre scorso, in una giornata di piena piccola, avemmo occasione, grazie al rasserenamento della giornata, di osservare dall'alto, con il drone, la cassa di espansione, proprio nel momento dell'arrivo della piena e delle fasi di sversamento dal bacino principale, in linea, ai bacini laterali del picco. In occasione dell'ultima piena, limitati negli spostamenti dagli allagamenti che impedivano l'accesso da Campogalliano, e in condizioni meteo ben più proibitive, ci siamo recati sul punto dello sfioratore. Osservando l'acqua in ingresso alla cassa e condividendolo in diretta con chi ci segue quei momenti. La diretta è visibile sulla pagina FB. Nel video che segue riproponiamo le immagini dal drone svolte a novembre, con alcune didascalie di merito riguardante il funzionamento.