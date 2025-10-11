Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tragedia nel reggiano, si tuffa nel Secchia e non riemerge più: muore 13enne di Fiorano

Tragedia nel reggiano, si tuffa nel Secchia e non riemerge più: muore 13enne di Fiorano

Sul posto anche il sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni. Intorno alle 17,40, il corpo senza vita del giovane è stato ripescato

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Un ragazzino di 13 anni si è tuffato nel fiume Secchia, nel Reggiano, e non è più riemerso. Due ore dopo è stato ripescato il corpo dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. La tragedia è avvenuta a Castellarano, in uno specchio d'acqua a circa un chilometro dalla diga. L'allarme è scattato intorno alle 15,30. La vittima, uno straniero residente a Fiorano Modenese, era insieme ad altri tre coetanei (un altro del suo paese, uno di Sassuolo e uno di Castellarano), quando hanno deciso di fare il bagno nonostante in tutta la zona fossero ben presenti cartelli che vietassero la balneazione. Stando alle prime informazioni raccolte, il giovane non sapeva nuotare bene e dopo il tuffo non è più riemerso. Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi per cercare lo scomparso, con tre squadre dei vigili del fuoco, una squadra di sommozzatori, un elicottero del 118, una squadra della protezione civile e i carabinieri. Sul posto anche il sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni. Intorno alle 17,40, il corpo senza vita del giovane è stato ripescato. Sul luogo anche i familiari, piombati nel dolore.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ferrari, ultimato il nuovo circuito di collaudo a Fiorano

Ferrari, ultimato il nuovo circuito di collaudo a Fiorano

Cineporto di Fiorano: cinque donne imprenditrici, cinque storie di successo

Cineporto di Fiorano: cinque donne imprenditrici, cinque storie di successo

Il mito Ferrari e del suo territorio da percorrere in bici

Il mito Ferrari e del suo territorio da percorrere in bici

Cassa Espansione Secchia, strage di nuovi alberelli piantati dove c'era il bosco tagliato per sbaglio

Cassa Espansione Secchia, strage di nuovi alberelli piantati dove c'era il bosco tagliato per sbaglio

Fiorano, tre rapine violente in strada: arrestati due nordafricani senza fissa dimora

Fiorano, tre rapine violente in strada: arrestati due nordafricani senza fissa dimora

Fiorano: quattro giorni di festa per la Beata Vergine

Fiorano: quattro giorni di festa per la Beata Vergine

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Truffa anziana per 10.000 euro: minorenne bloccato e denunciato

Truffa anziana per 10.000 euro: minorenne bloccato e denunciato

'Non prese denuncia di una vittima', carabiniere chiede giudizio immediato

'Non prese denuncia di una vittima', carabiniere chiede giudizio immediato

Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne

Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne

Modena, furto in autovetture in via Buozzi: divieto di dimora per un marocchino

Modena, furto in autovetture in via Buozzi: divieto di dimora per un marocchino