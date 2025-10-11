Un ragazzino di 13 anni si è tuffato nel fiume Secchia, nel Reggiano, e non è più riemerso. Due ore dopo è stato ripescato il corpo dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. La tragedia è avvenuta a Castellarano, in uno specchio d'acqua a circa un chilometro dalla diga. L'allarme è scattato intorno alle 15,30. La vittima, uno straniero residente a Fiorano Modenese, era insieme ad altri tre coetanei (un altro del suo paese, uno di Sassuolo e uno di Castellarano), quando hanno deciso di fare il bagno nonostante in tutta la zona fossero ben presenti cartelli che vietassero la balneazione. Stando alle prime informazioni raccolte, il giovane non sapeva nuotare bene e dopo il tuffo non è più riemerso. Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi per cercare lo scomparso, con tre squadre dei vigili del fuoco, una squadra di sommozzatori, un elicottero del 118, una squadra della protezione civile e i carabinieri. Sul posto anche il sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni. Intorno alle 17,40, il corpo senza vita del giovane è stato ripescato. Sul luogo anche i familiari, piombati nel dolore.
Tragedia nel reggiano, si tuffa nel Secchia e non riemerge più: muore 13enne di Fiorano
