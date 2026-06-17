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La modenese Angelica Bellei nuovo giudice al Tribunale civile di Piacenza

La modenese Angelica Bellei nuovo giudice al Tribunale civile di Piacenza

La giudice Bellei, che ha studiato e svolto il tirocinio a Modena, è stata presentata ieri a Piacenza dal giudice Marisella Gatti, presidente sezione civile

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La modenese Angelica Bellei, 30 anni, si è insediata ieri mattina come nuovo giudice al Tribunale civile di Piacenza. La giudice Bellei, che ha studiato e svolto il tirocinio a Modena, è stata presentata ieri a Piacenza dal giudice Marisella Gatti, presidente della sezione civile, alla presenza dei colleghi Antonino Fazio, Camilla Milani, Ivan Borasi e del sostituto procuratore Emilio Pisante.

'Cercherò di fare del mio meglio - ha affermato Bellei, come riporta IlPiacenza - per ripagare la fiducia che mi è stata data. Sono cresciuta in una famiglia che ha sempre avuto valori molto forti di onestà e rettitudine e aiuto degli altri. Volevo mettermi in gioco e ho pensato ad una carriera che mi permettesse di seguire questa propensione. Ho avuto modo, durante il tirocinio, di avere esempio di magistratura veramente incredibile che mi hanno fatto venire voglia di diventare come loro e questo mi ha dato la spinta durante gli anni di studio. Spero di poter tenere fede ai valori della mia famiglia e dei magistrati che ho incontrato'.

Dal canto suo Fazio ha affermato che Angelica Bellei è attesa da 'anni impegnativi, complicati, esaltanti, difficili, meravigliosi, forieri di gioia e di paura, di soddisfazioni e di preoccupazioni'.

'Anni in cui crescerai professionalmente e personalmente, facendo questo mestiere - ha aggiunto rivolgendosi direttamente al nuovo giudice -. Noi tutti siamo certi che anche tu saprai svolgere al meglio questo compito, e sei fortunata a svolgerlo in una città complicata e per questo impegnativa quanto, e forse più, di realtà più grandi. Ma in un ufficio la cui compagine ristretta ti farà sentire sempre non un numero, ma un membro di una squadra, se non una di famiglia'.

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