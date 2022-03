Morte senza tetto, l'Assessore: 'Dalla Sacca nessuna segnalazione', ma i cittadini mostrano il contrario

Da un lato i cittadini che già dal 16 marzo, con una chiamata alla Polizia Locale, e nei giorni successivi, avevano segnalato, preoccupati per il rischio al quale queste persone senza fissa dimora potevano andare incontro, la presenza di senza tetto che dormivano in giacigli improvvisati sulla terrazza del centro commerciale Sacca, dall'altro l'Assessore ai servizi sociali responsabile del piano di assistenza comunale ai senza tetto chiuso l'11 marzo, che dichiara che da quel luogo, in cui lunedì il 45enne marocchino Badre non si è più svegliato dopo una notte passata al freddo, non era arrivata alcuna segnalazione. Nessuna segnalazione. E specifica: Se l'avessimo avuta saremmo intervenuti'. 'Nessuna segnalazione' ribadisce l'Assessore ai servizi sociali pur nel momento in cui le ricordiamo le segnalazioni documentate anche da telefonate, dai cittadini. Incontriamo l'assessore nel momento di raccoglimento organizzato ieri sera, in memoria di quella persona fino a ieri senza nome.I residenti sono preoccupati per una lamiera instabile, appoggiata e usata come copertura. La foto viene scattata di giorno, ma documenta una presenza abituale durante la notte. Viene fotografata e inviata anche la lamiera. Se cadesse potrebbe ferire chi ci dorme sotto. Ma la segnalazione cade nel vuoto. La presenza, stando a quanto dichiarato da chi qui ogni giorno solleva la serranda e che a quanto pare avrebbe offerto anche cibo, sarebbe stata segnalata anche due giorni prima della tragedia, direttamente ad alcuni agenti della Polizia Locale, in zona. Anche in occasione dell'iniziativa del quartiere, organizzata sabato pomeriggio, 19 marzo. Anche qui la segnalazione sembra cadere nel vuoto e, di fatto, non arrivare al Comune e all'assessorato ai servizi sociali. Nella notte tra domenica e lunedì la tragedia. L'uomo che nella notte ha condiviso il giaciglio con Badre si sveglia e si accorge che l'amico, al suo fianco, non respira. Lancia l'allarme ad alcuni operai che si apprestano a lavorare nel vicino cantiere, sullo stesso piano rialzato. Da qui la segnalazione ai commercianti e l'allarme ai soccorsi. Questa volta di Badre ci si accorge quando è troppo tardi. E' morto. Una morte, la sua, che forse si poteva evitare si chiedono i residenti ed i commercianti dalla Sacca. Una morte che fa chiedere ai tanti che per ricordare lui e gli invisibili che come lui, ai margini, non integrati, abbandonati dallo stesso sistema che fino all'11 marzo li aveva accolti, si sono ritrovati per una preghiera, che cosa non ha funzionato. E, sopratutto, quanti Badre ci sono in giro? E quanti come lui, potranno essere 'salvati'Gianni Galeotti