'Medici 118, dal fabbisogno Ausl quadro allarmante'

E' il commento del vicecoordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis, candidato alle elezioni regionali, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna, dell'elenco degli incarichi vacanti nel settore dell'emergenza urgenza nel secondo semestre 2024 in provincia di Modena. Dall'elenco pubblicato sotto, sia per Platis sia per il segretario dello Snami nonché medico dell'emergenza territoriale Roberto Pieralli (e candidato nella lista civica a sostegno di Elena Ugolini), in una conferenza stampa convocata dopo la pubblicazione dei dati, emergerebbe un quadro a dir poco preoccupante. In sostanza, il fabbisogno dichiarato dall'Ausl sarebbe molto inferiore a quello realmente necessario e che sarebbe stato indicato in linea teorica, stando alle parole di Pieralli, dai medici dell'emergenza territoriale di Modena.

In sintesi il fabbisogno reale non verrebbe coperto per il 70%, ovvero per 24 unità. In altri termini 11 dichiarati dall'Ausl rispetto ai 36 dichiarati dalla rappresentanza dei medici dell'emergenza territoriale. Con particolare criticità nelle zone dell'appennino.



Pieralli sottolinea poi altre presunte anomalie: 'Dall'elenco manca l'area di Fanano, (dove il Cau ha preso il posto del punto di primo intervento), di Pievepelago e di Carpi, per esempio, senza considerare che per la prima volta in assoluto l'elenco non comprende medici di famiglia e guardia medica' - afferma Roberto Pieralli. 'Sarebbe interessante sapere il perché'

A Modena, nell'area nord, sono pubblicati solo alcuni posti su Mirandola. L'Ausl dichiara di fatto di avere un bisogno ridotto rispetto alle reali necessità. E questo si riflette anche nella necessità di fare i corsi di abilitazione. In pratica, un cane che si morde la coda'.





Dalle valutazioni tecniche a quelle politiche: 'L'Ausl non attua alcuna politica per tenere il personale nelle zone disagiate e di fatto spalanca le porte ancora una volta, e nonostante i richiami della corte dei Conti, alla presenza di cooperative private di Medici.'- afferma Antonio Platis. 'Questo dato certifica per l'ennesima volta l'assoluta assenza di programmazione e la cronica disattenzione verso i professionisti da parte della direzione sanitaria.

Siamo davanti ad un disastro politico con conseguenze gravi, sia in termini di qualità che di quantità per i servizi di emergenza urgenza. Non ci sono giustificazioni che tengano ed è chiaro a tutti come la mancanza di corsi abilitanti da parte di questa ASL siano alla base dell'assenza di sanitari del 118. Confidiamo che la magistratura contabile e magari anche quella ordinaria possano verificare ogni condotta dei vertici aziendali perché in ballo - conclude Platis - c'è la salute di tutti i nostri cittadini'



L'elenco dei medici dell'emergenza territoriale dell'Ausl e pubblicato sul BUR dell'Emilia-Romagna



118 MIRANDOLA 4

Area di territoriale prevalente SUD

118 VIGNOLA 2

118 PAVULLO 3

118 MARANELLO 2



Alla conferenza stampa on-line hanno partecipato anche i candidati Luca Cuoghi di Fratelli d'Italia e Maria Cristina Bettini