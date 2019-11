Minore, prende l'auto della nonna, fugge dai Carabinieri e si schianta

Alle 3 della notte pensavano di farla franca, convinti che la loro bravata non avrebbe portato a conseguenze. Si sbagliavano. Perché dopo essersi messo alla guida dell'auto della nonna, un 17enne ha caricato un suo amico 16enne, e insieme hanno iniziato a scorazzare per le vie della città, facendosi notare, con il loro procedere insicuro da una pattuglia dei Carabinieri. All'errore se ne è aggiunto un secondo. Il tentativo di darsi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento fino al Cimitero di San Cataldo, dove l'auto, a causa dell’eccessiva velocità, ha perso velocità e aderenza in corrispondenza della rotonda, terminando la corsa fuori strada.Dalla vettura per la sopresa anche dei militari, sono usciti due ragazzini. Per entrambi e’ scattata la segnalazione alla Procura per i minorenni di Bologna per resistenza a pubblico uffficiale e per il conducente 17enne, che aveva preso la macchina della nonna, anche la sanzione per guida senza patente.