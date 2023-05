Mirandola: giornata col ministro alla Frolleria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dalla produzione di frolle, biscotti e prodotti dolciari, fino al confezionamento ed alla vendita finale al dettaglio. Una grande e laboriosa famiglia che ha scelto di mettersi in gioco con la voglia di creare una realtà che, sul territorio, mancava.Una giornata da ricordare, per la Presidente ???????????????????????? ???????????????????????????????????? (fondatrice di ???????????????????????? ???????????????????????????????????? e promotrice del progetto) e per i suoi ragazzi, abbracciati e omaggiati dalla visita del ???????????????????????????????? per le Disabilità ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????.| 'Penso che l'entusiasmo e la passione naturale che trasmettono questi ragazzi sia il vero primo grande risultato di questa lodevole e coraggiosa iniziativa - ha commentato il Ministro poco prima del taglio del nastro - Devo ammettere che anche le gustose prelibatezze che ho assaggiato, ci fanno comprendere quanto siano importanti passione e obiettivi per questi ragazzi'.Oltre 300 i presenti all'inaugurazione, fra i quali, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, erano presenti il Sindaco di Mirandola ???????????????????????????? ????????????????????, l'Assessore ???????????????????????????? ????????????????, i Consiglieri comunali ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? e ???????????????????????? ????????????????????????, la Consigliera Regionale ???????????????????? ????????????????????, e vari Sindaci, amministratori e consiglieri dei territori comunali limitrofi.Una splendida festa che sottolinea come la comunità mirandolese abbia apprezzato lo sforzo di ANFFAS e di questi ragazzi, entusiasti del progetto coordinato da ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????.| Ed ora, non resta che fare tappa alla '????????????????????????????????????', per assaggiare prodotti davvero buoni, realizzati con passione, amore e soprattutto materie prime di primissima qualità.