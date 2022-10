Mirandola, secondo prelievo di cornee sul territorio

La volontà di donare le cornee, più volte riferita al figlio, era talmente forte da spingerla a scriverlo di proprio pugno su un foglietto. Di fronte al desiderio così potente di compiere un gesto di estrema generosità e di grande importanza per gli altri, gli operatori si sono spesi al massimo per fare sì che l’intervento venisse eseguito.E così è stato, grazie alla sinergia tra lo staff infermieristico del Servizio di Assistenza Domiciliare del Distretto di Mirandola e l’équipe di sala operatoria dell’Ospedale di Mirandola, che ha consentito di eseguire il secondo prelievo di cornee su paziente assistito dai servizi territoriali.La donatrice, una 64enne affetta da patologia oncologica, era infatti seguita a domicilio dalla rete di cure palliative, che aveva raccolto le volontà della donna informando la rete di procurement aziendale.“Negli ultimi tempi l’attività di procurement di organi, ossa e tessuti ha preso sempre più sostanza – spiega Barbara Ferrari –, uscendo anche dai confini ospedalieri e andando a interessare trasversalmente diversi servizi. Ciò ha fatto sì che si creasse una rete formata da operatori esperti, competenti e sensibili alla tematica, in grado di segnalare le intenzioni donative, a cui cerchiamo di dare la maggiore risposta possibile proprio grazie allo sforzo di tante colleghe e colleghi. E quest’ultimo prelievo ne è la testimonianza. Come sempre, il grazie più grande va alla famiglia della donatrice per aver autorizzato l’intervento nel momento di dolore più alto, rispettando così le sue volontà e al tempo stesso contribuendo a migliorare la qualità di vita di qualcun altro”.