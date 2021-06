'Modena, addio alla linea filoviaria 11: Seta intervenga'

Egregia redazione,sono un vostro attento lettore in quanto consapevole dell'importanza di attingere ad una fonte di informazione libera come la linea editoriale, unica, che vi contraddistingue.Mi permetto se d'interesse riportarvi una questione 'minore' e relativa alla sospensione della linea filoviaria 11 a Modena. Sembra che non interessi informare di ciò nonostante il manto 'green' di cui si vantano i nostri Reggenti e nonostante la campagna pubblicitaria sui nuovi bus elettrici di recente acquistati e che possono essere visti inutilizzati presso il deposito Seta a Sant'Anna.Sono riuscito a capire che la causa è il danneggiamento da parte di ignoti di un breve tratto della linea elettrica (cavi) in una rotatoria di via Canaletto nei pressi dell'ex mercato bestiame. Ma ciò sembra risalire a 1 mese fa. Possibile che un'azienda come Seta non sia nelle condizioni di riparare comunque un danno come questo, sicuramente atteso nella gestione di linee filoviarie. I costi strutturali possono essere elevati ma se si punta anche sul green filoviario è inconcepibile non intervenire tempestivamente con manutenzione e riparazioni. Rimarco comunque il fatto che non esistano informazioni aggiornate sulla durata di questo fermo.Nell'occasione è gradito porgere i migliori saluti.