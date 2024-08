Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In particolare, dalle 12 di venerdì sarà vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica (nel tratto tra via Galvani e piazza Tien An Men), in viale Montecuccoli, in via Fontanelli e a Porta Nord (lato Carabinieri). La stessa piazza, viale Monte Kosica, viale Montecuccoli, e via Fontanelli, a partire dalle 15.30, saranno progressivamente chiusi al transito. Temporanee sospensioni della circolazione potranno essere effettuate anche in zona Stazione.Per chi si sposta da nord a sud di Modena è consigliato il transito sul cavalcavia di via Ciro Menotti, se diretto in zone centrali, o per la tangenziale se diretto in zone più periferiche. È consigliato raggiungere la Stazione dei treni dal lato di Porta Nord.Già dalle 12 di giovedì 22 agosto sarà, inoltre, vietata la sosta in una porzione di piazza Tien An Men, che verrà riservata al posizionamento dei mezzi ingombranti per le riprese delle emittenti televisive e dell’apparato utilizzato per il Var.