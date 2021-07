Modena, comunità cubana in piazza per la libertà: stanno massacrando il nostro popolo, aiutateci

Ci mostrano le immagini che a tratti arrivano da cuba. Scene di violenza, di repressione di regime comunista che a Cuba ha uno degli ultimi baluardi sulla terra. Foto di feriti, di repressioni, si spari. Piccoli frammenti di video che arrivano a tratti perché a Cuba, per bloccare la protesta, internet è stata disattivata insieme, in molte aree, all'energia elettrica. Dal governo. Per impedire che il mondo sappia. Oggi sono loro, le comunità cubane sparse nelle città, una molto numerosa a Modena, che hanno il compito di divulgare le seppur frammentarie informazioni, che arrivano dai loro cari, ridotti allo stremo da un regime che ha stretto tutte le maglie anche degli aiuti che a Cuna arrivano. Una situazione che è degenerata nel momento in cui i primi focolai di ribelliano sono stati spenti con arresti generalizzate e violenze per strada. Un ragazzo, le cui immagini sono riuscite a trapelare grasia alla pagina social di un noto cantante cubano, è stato ucciso. La Polizia spara, è obbligata a farlo o usa il manganello. Significative le immagini di Poliziotti che piangono dopo essere stati obbligati a picchiare e a prelevare persone innocenti. Scene da dittatura e di un popolo oppresso, secene da dittaura, antitesi di democrazia e libertà. Quella urlana contro il governo cubano ed il regime comunista dalla comunità cubana che ha lanciato un appello alle istituzioni, a qualsiasi livello affinchè si agisca contro il governo. Appello accolto da Forza Italia Modena ed Emilia-Romagna che per dare voce alla comunità ha organizzato una conferenza stampa in piazza Grande, sotto il Municipio. Due gli atti già depositati da Enrico Aimi, coordinatore regionale del partito e capogruppo Forza Italia in commissione esteri, e Piergiulio Giacobazzi, commissario provinciale del partito e consigliere comunale. Nel video insieme alle testimonianze degli esponenti della comunità cubana