Forza Italia Emilia-Romagna: Giuseppe Pagliani nominato Vice Coordinatore Regionale

Lo ha ufficializzato la coordinatrice regionale Tassinari

2 minuti di lettura
Giuseppe Pagliani è stato nominato Vice Coordinatore Regionale. 'La nomina formalizzata nelle scorse ore, si inserisce nel percorso di rafforzamento della struttura territoriale avviato dal coordinamento regionale negli ultimi anni' - ha affermato la coordinatrice regionale Rosaria Tassinari che sottolinea: 'Pagliani ha maturato una lunga esperienza politica all’interno delle articolazioni locali del movimento, distinguendosi in particolare per l’attività svolta nelle province dell’Emilia occidentale e per il ruolo di Responsabile del Dipartimento Regionale Agricoltura e Agroalimentare. Un impegno, quello sul comparto agricolo, che ha posto al centro la tutela delle produzioni tipiche, la sostenibilità del settore primario e la difesa del made in Italy agroalimentare, contribuendo alla valorizzazione di eccellenze del territorio emiliano-romagnolo, tra cui il riconoscimento IGP dell’Erbazzone Reggiano.“La nomina di Giuseppe Pagliani rappresenta un passaggio naturale in un percorso costruito sul campo, con competenza e visione – dichiara Tassinari –. In questi anni ha saputo consolidare il radicamento del partito nelle province dell’Emilia occidentale e dare voce in modo concreto al mondo agricolo e agroalimentare, che è uno dei motori strategici della nostra regione”.“La crescita di Forza Italia in Emilia-Romagna non è frutto del caso – prosegue la coordinatrice – ma del lavoro quotidiano di una squadra coesa che ha investito sul territorio, sugli amministratori locali e sull’ascolto delle categorie produttive.
I risultati ottenuti alle elezioni regionali e alle elezioni europee, con un incremento significativo dei consensi, testimoniano la bontà di questo percorso e la rinnovata fiducia dei cittadini”.Secondo la Coordinatrice regionale, la nuova nomina rafforza ulteriormente la struttura del partito in vista delle prossime sfide politiche. “Con Giuseppe Pagliani Vice Coordinatore Regionale – conclude Tassinari – proseguiamo in un’azione politica fondata su competenza, radicamento e presenza capillare. Forza Italia Emilia-Romagna guarda avanti con determinazione, forte di una classe dirigente solida e sempre più vicina alle esigenze delle comunità locali”.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

