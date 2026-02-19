Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Elezioni Vignola, Massa (FI): 'Da sempre al servizio della città, pieno sostegno ad Angelo Pasini'

Elezioni Vignola, Massa (FI): 'Da sempre al servizio della città, pieno sostegno ad Angelo Pasini'

La vicecoordinatrice provinciale, e già assessore a Vignola, di Forza Italia interviene nel dibattito sulla candidatura a sindaco del centrodestra

2 minuti di lettura

Gentile Direttore,
leggendo gli articoli pubblicati in questi giorni, ritengo sia giunto il momento di chiarire personalmente alcuni aspetti.
Da sempre sono a disposizione di questa città per offrire il mio contributo civico allo sviluppo e alla crescita di Vignola. Lavoro qui, i miei figli sono cresciuti a Vignola, ho avuto l’onore di essere assessore di questa città e promotrice di un comitato nato per difendere la salute dei vignolesi. Di tutti, senza distinzioni politiche, sia di destra sia di sinistra, opponendoci a un piano dell’Ausl che mette in discussione un diritto fondamentale come quello alla salute.
Il mio appoggio ad Angelo Pasini è pieno, così come lo è la mia convinta adesione alla scelta dell'intero centrodestra. Ho avuto modo di conoscerlo quando eravamo insieme in Giunta durante l’amministrazione Pelloni e posso affermare che Angelo aveva — e ha tuttora — tutte le qualità per proseguire questo percorso. Ha sempre avuto il mio sostegno e continuerà ad averlo.
È preparato, umile, determinato e capace. Opera per il territorio andando anche oltre quelli che sono i suoi ruoli, e lo fa sempre nell’interesse dei vignolesi.
Non ho mai pensato, neppure per un momento, di andare contro la coalizione di centrodestra e, proprio per questo, non ho mai avanzato una mia candidatura, né Forza Italia lo ha fatto.
Mi dispiace umanamente per certe fughe in avanti, che tuttavia non ci distraggono dal vero obiettivo: difendere Vignola e contribuire al rilancio e alla crescita della nostra città. Questa è la sfida che tutti dobbiamo cogliere.

 

Franca Massa
Vice Coordinatrice Provinciale di Forza Italia

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'

Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Voto a Vignola, rientra la spaccatura in Forza Italia: centrodestra compatto su Pasini

Voto a Vignola, rientra la spaccatura in Forza Italia: centrodestra compatto su Pasini

Platis (Forza Italia): 'Scandalo Amo e Fondazione di Modena, responsabilità di quelle nomine è di Muzzarelli'

Platis (Forza Italia): 'Scandalo Amo e Fondazione di Modena, responsabilità di quelle nomine è di Muzzarelli'

A Vignola, visioni sonore con Elena Rosa Lavita, Arlo Bigazzi e OSSI

A Vignola, visioni sonore con Elena Rosa Lavita, Arlo Bigazzi e OSSI

Scandalo Amo, Giacobazzi (Fi): 'Si stanno sgretolando i muri'

Scandalo Amo, Giacobazzi (Fi): 'Si stanno sgretolando i muri'

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Sassuolo: braccialetto antiviolenza a 700 donne che lavorano in ospedale

Sassuolo: braccialetto antiviolenza a 700 donne che lavorano in ospedale

'Scandalo Amo, alla fine tutto si concluderà col pagamento di 70mila euro'

'Scandalo Amo, alla fine tutto si concluderà col pagamento di 70mila euro'

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo

Scandalo Fondazione Modena e azione di responsabilità, con inerzia del Cdi può intervenire il Ministero

Scandalo Fondazione Modena e azione di responsabilità, con inerzia del Cdi può intervenire il Ministero