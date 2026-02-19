Elezioni Vignola, Massa (FI): 'Da sempre al servizio della città, pieno sostegno ad Angelo Pasini'

Gentile Direttore,

leggendo gli articoli pubblicati in questi giorni, ritengo sia giunto il momento di chiarire personalmente alcuni aspetti.

Da sempre sono a disposizione di questa città per offrire il mio contributo civico allo sviluppo e alla crescita di Vignola. Lavoro qui, i miei figli sono cresciuti a Vignola, ho avuto l’onore di essere assessore di questa città e promotrice di un comitato nato per difendere la salute dei vignolesi. Di tutti, senza distinzioni politiche, sia di destra sia di sinistra, opponendoci a un piano dell’Ausl che mette in discussione un diritto fondamentale come quello alla salute.

Il mio appoggio ad Angelo Pasini è pieno, così come lo è la mia convinta adesione alla scelta dell'intero centrodestra. Ho avuto modo di conoscerlo quando eravamo insieme in Giunta durante l’amministrazione Pelloni e posso affermare che Angelo aveva — e ha tuttora — tutte le qualità per proseguire questo percorso. Ha sempre avuto il mio sostegno e continuerà ad averlo.

È preparato, umile, determinato e capace. Opera per il territorio andando anche oltre quelli che sono i suoi ruoli, e lo fa sempre nell’interesse dei vignolesi.

Non ho mai pensato, neppure per un momento, di andare contro la coalizione di centrodestra e, proprio per questo, non ho mai avanzato una mia candidatura, né Forza Italia lo ha fatto.

Mi dispiace umanamente per certe fughe in avanti, che tuttavia non ci distraggono dal vero obiettivo: difendere Vignola e contribuire al rilancio e alla crescita della nostra città. Questa è la sfida che tutti dobbiamo cogliere.



Franca MassaVice Coordinatrice Provinciale di Forza Italia