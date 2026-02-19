Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'

Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'

'Apprendiamo con sorpresa del presunto sostegno alla candidatura di Franca Massa, che tuttavia, almeno ai tavoli del centrodestra, non risulta mai avanzata'

2 minuti di lettura
'In bocca al lupo ad Angelo Pasini, figura cardine a Vignola e che si è messo nuovamente a disposizione di tutto il centro destra nel contendere una città così importante al centro sinistra che in questo 5 anni ha fallito miseramente. Una candidatura sin dall’inizio condivisa e sostenuta anche da Lega e Forza Italia e sulla quale Fdi ha fatto generosamente un passo indietro rispetto all'ipotesi di un candidato espressione della maggior forza di centrodestra, per la figura autorevole come quella di Pasini, che i tavoli regionali si sono limitati a ratificare. E infatti possiamo non sorridere leggendo alcune dichiarazioni del segretario provinciale di Forza Italia Modena, Piergiulio Giacobazzi'. A intervenire nel dibattito sulla candidatura a Vignola è Fdi Modena.
'Spiace che i coordinatori alleati e la nostra consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini abbiano bocciato la candidatura di Franca Massa' - aveva detto ieri il coordinatore provinciale di Forza Italia, Piergiulio Giacobazzi.
 

'Apprendiamo con una certa sorpresa del presunto sostegno alla candidatura dell’ottima Franca Massa, che tuttavia – almeno ai tavoli del centrodestra – non risulta essere mai stata formalmente avanzata né dal segretario provinciale né dal suo partito.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Evidentemente si tratta di candidature strumentali e non si comprende cosa, ‘virtuali’ che compaiono solo nelle dichiarazioni a posteriori - afferma Fdi -. Il confronto nel centrodestra si è sempre svolto in modo serio e trasparente, con l’obiettivo di individuare le soluzioni migliori per il territorio e per la coalizione, analizzando nomi e disponibilità effettive. Così è successo a Vignola, ma anche a Modena e negli altri comuni della nostra Provincia. Per questo riteniamo singolare attribuire ad altri responsabilità su nomi che, semplicemente, non sono mai stati oggetto di una reale discussione condivisa'.
 

'Alla luce di tutto ciò, non possiamo che chiedere al segretario provinciale di Forza Italia Modena, Piergiulio Giacobazzi se ancora si riconosce pienamente nel progetto e nel percorso condiviso del centrodestra, nato per essere alternativa credibile alla sinistra — che soprattutto a Vignola ha dato prova di una pessima azione amministrativa — oppure preferisce continuare a rincorrere candidature ‘virtuali’ buone solo per le dichiarazioni a posteriori o per qualche rendita di posizione interna'.
Nelle foto i due coordinatori modenesi di Forza Italia e Fdi, Piergiulio Giacobazzi e Ferdinando Pulitanò
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Voto a Vignola, rientra la spaccatura in Forza Italia: centrodestra compatto su Pasini

Voto a Vignola, rientra la spaccatura in Forza Italia: centrodestra compatto su Pasini

Modena, doppio peso Fdi: dimissioni per Bosi (che ha recuperato soldi Amo) e sulla Fondazione solo domande

Modena, doppio peso Fdi: dimissioni per Bosi (che ha recuperato soldi Amo) e sulla Fondazione solo domande

Platis (Forza Italia): 'Scandalo Amo e Fondazione di Modena, responsabilità di quelle nomine è di Muzzarelli'

Platis (Forza Italia): 'Scandalo Amo e Fondazione di Modena, responsabilità di quelle nomine è di Muzzarelli'

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi

A Vignola, visioni sonore con Elena Rosa Lavita, Arlo Bigazzi e OSSI

A Vignola, visioni sonore con Elena Rosa Lavita, Arlo Bigazzi e OSSI

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti 'Scandalo Amo, alla fine tutto si concluderà col pagamento di 70mila euro'

'Scandalo Amo, alla fine tutto si concluderà col pagamento di 70mila euro'

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo

Scandalo Fondazione Modena e azione di responsabilità, con inerzia del Cdi può intervenire il Ministero

Scandalo Fondazione Modena e azione di responsabilità, con inerzia del Cdi può intervenire il Ministero

Sciopero alla Gambro-Vantive: politici, sindaci e sindacalisti dicono no alla vendita

Sciopero alla Gambro-Vantive: politici, sindaci e sindacalisti dicono no alla vendita