Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'
'Apprendiamo con sorpresa del presunto sostegno alla candidatura di Franca Massa, che tuttavia, almeno ai tavoli del centrodestra, non risulta mai avanzata'
19 febbraio 2026 alle 10:18
2 minuti di lettura
'In bocca al lupo ad Angelo Pasini, figura cardine a Vignola e che si è messo nuovamente a disposizione di tutto il centro destra nel contendere una città così importante al centro sinistra che in questo 5 anni ha fallito miseramente. Una candidatura sin dall’inizio condivisa e sostenuta anche da Lega e Forza Italia e sulla quale Fdi ha fatto generosamente un passo indietro rispetto all'ipotesi di un candidato espressione della maggior forza di centrodestra, per la figura autorevole come quella di Pasini, che i tavoli regionali si sono limitati a ratificare. E infatti possiamo non sorridere leggendo alcune dichiarazioni del segretario provinciale di Forza Italia Modena, Piergiulio Giacobazzi'. A intervenire nel dibattito sulla candidatura a Vignola è Fdi Modena. 'Spiace che i coordinatori alleati e la nostra consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini abbiano bocciato la candidatura di Franca Massa' - aveva detto ieri il coordinatore provinciale di Forza Italia, Piergiulio Giacobazzi. 'Apprendiamo con una certa sorpresa del presunto sostegno alla candidatura dell’ottima Franca Massa, che tuttavia – almeno ai tavoli del centrodestra – non risulta essere mai stata formalmente avanzata né dal segretario provinciale né dal suo partito.
Evidentemente si tratta di candidature strumentali e non si comprende cosa, ‘virtuali’ che compaiono solo nelle dichiarazioni a posteriori - afferma Fdi -. Il confronto nel centrodestra si è sempre svolto in modo serio e trasparente, con l’obiettivo di individuare le soluzioni migliori per il territorio e per la coalizione, analizzando nomi e disponibilità effettive. Così è successo a Vignola, ma anche a Modena e negli altri comuni della nostra Provincia. Per questo riteniamo singolare attribuire ad altri responsabilità su nomi che, semplicemente, non sono mai stati oggetto di una reale discussione condivisa'. 'Alla luce di tutto ciò, non possiamo che chiedere al segretario provinciale di Forza Italia Modena, Piergiulio Giacobazzi se ancora si riconosce pienamente nel progetto e nel percorso condiviso del centrodestra, nato per essere alternativa credibile alla sinistra — che soprattutto a Vignola ha dato prova di una pessima azione amministrativa — oppure preferisce continuare a rincorrere candidature ‘virtuali’ buone solo per le dichiarazioni a posteriori o per qualche rendita di posizione interna'. Nelle foto i due coordinatori modenesi di Forza Italia e Fdi, Piergiulio Giacobazzi e Ferdinando Pulitanò
Redazione Pressa
La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...
La Pressa
SOSTIENICI - DONA ORA
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.