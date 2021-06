Modena: giovane pusher arrestato, aveva 15 dosi di 'coca' in tasca

Oltre a 15 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, il 22enne marocchino aveva nascosto nelle tasche 200 euro, e in casa altri 8000, sequestrati insieme alle dosi come provento dell'attività illecita. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena e gli Agenti del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale di Modena, lo hanno individuato e bloccato nella serata del 7 giugno nel corso di un controllo congiunto sul territorio nella zona industriale alla periferia nord della città.Sottoposto a controllo, l'uomo è stato trovato subito in possesso di 15 dosi di cocaina e oltre 200 euro nelle tasche. Da li, agenti e militari si sono fatti 'accompagnare presso il domicilio, dove sono stati rinvenuti un bilancino di precisione con il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e denaro contante per oltre 8000 euro.Il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.