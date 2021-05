Modena, in Duomo cresima di 12 allievi e due ufficiali dell'Accademia

Sabato il vescovo Santo Marcianò, ordinario militare per l’Italia, ha amministrato in Duomo a Modena il sacramento della Cresima a un Ufficiale, un Sottufficiale e dodici Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare.Durante l’omelia Marcianò, nel sottolineare l’importanza della formazione in tutti i suoi aspetti, ha ricordato ai cresimandi che “con oggi avete completato i sacramenti dell'Iniziazione Cristiana, ora siete chiamati ad essere suoi annunciatori perché con l'effusione dello Spirito siete diventati un tutt'uno con Lui”.Alla funzione religiosa, celebrata nel pieno rispetto delle disposizioni emanate in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del Covid-19, hanno partecipato il Vice Comandante dell’Accademia Militare, Colonnello Paolo Sfarra, il Comandante del Reggimento Allievi, Colonnello Pasquale Spanò, familiari ed amici dei cresimandi.