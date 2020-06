Modena, Novi Sad: al mercato del lunedì il distanziamento non esiste

Giorno di mercato oggi a Modena. Dopo la riapertura alla vendita di tutta la merce (non solo quella alimentare) avvenuta la scorsa settimana, oggi è stata una giornata di mercato tipica., le scene a cui si è assistito sono state quelle classiche di una situazione pre-emergenziale. Se non fosse per la mascherina, indossata, magari sotto la bocca, pressochè da tutti (ambulanti e clienti), la regola del distanziamento sociale è stata di fatto disapplicata. Persone accalcate davanti ai banchi o in fila per attraversare la corsia centrale, ovviamente a ben meno di un metro di distanza., di qui gli inevitabili assembramenti. In tutto il mercato solo un banco (visibile nella gallery sopra) si è attrezzato con transenne distanziatrici e pochi avevano il gel disponibile.Nulla di male se è vero, come sottolineato ieri dal dottor Zangrillo, che il coronavirus clinicamente non esiste più , ma resta allora contraddittorio il numero limitato di accessi imposti all'ingresso dei grandi centri commerciali o l'imposizione in alcuni casi dell'utilizzo di guanti o gel per le mani o addirittura il tema della sanificazione dei vestiti.Non sarebbe allora meglio dire 'fate come volete' ed evitare inutili regole che fanno impazzire alcuni esercizi commerciali a dispetto di altri?