Modena, più 50% decessi in incidenti. Il prefetto: controlli extra

Numeri in crescita nel 2019 per quanto riguarda gli incidenti mortali nelle strade modenesi. In particolare, come segnalato in questi giorni dalla Polizia locale del capoluogo,: scatteranno quindiLo annuncia il prefetto di Modena Maria Patrizia Paba, che sta coordinando nel palazzo del governo una riunione dell'osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale, centrata sull'illustrazione dei dati sugli incidenti e delle iniziative di controllo straordinario condotte da Polizia di Stato e Polizie municipali. In attesa dei numeri completi che verranno diffusi in giornata, anticipaAbbiamo portato avanti campagne di informazione e svolto controlli straordinari, continueremo in questo senso e dobbiamo fare sempre di piu', Prefettura, forze dell'ordine e Polizie municipali, per sviluppare una cultura della sicurezza stradale sempre piu' importante e radicata'.Rimarca infatti Paba: 'Ci prepariamo ad altre campagne straordinarie di controlli, che riguarderanno anche- aggiunge il prefetto- l'uso di alcolici e sostanze stupefacenti alla guida'.