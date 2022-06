Modena, polizia stradale salva cucciolo di volpe in autostrada

Alle 7.20 del 18 giugno, nel corso della consueta attività di pattugliamento autostradale, la Polizia Stradale di Modena ha trovato nei pressi del chilometro 153 Nord della A1 a Modena, un cucciolo di volpe ferito, riverso su di un fianco in corsia di emergenza. Il cucciolo è stato immediatamente soccorso ed affidato per le cure ai volontari del Centro Soccorso Animali di Modena. Una volta guarito il cucciolo verrà reintrodotto in natura, in un luogo lontano da strade ed autostrade.