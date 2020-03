Modena, siringhe e degrado in pieno centro

'Da quando è scattata l'emergenza coronavirus il centro di Modena è tornato al far west. Da due giorni sono rispuntate anche le siringhe dei tossici, corredate da fazzoletto insanguinato'. A documentare lo stato di degrado di alcune vie del centro sono alcuni residenti di vicolo Foschieri, una laterale di via Selmi. 'I vigili, contattati, hanno affermato che l'emergenza ha la precedenza, invitando a monitorare la situazione e a chiamare Hera per la pulizia' - spiegano.Pochi anni fa, come molti ricordano, la zona fu funestata dalla presenza di pusher, situazione poi parzialmente rientrata con la chiusura del negozio etnico di via San Geminiano.