Modena, tavolini selvaggi in centro: bus costretti allo slalom

Il via libera all'occupazione dello spazio esterno ai locali per far fronte ai limiti imposti dalla emergenza Covid, sta creando seri problemi alla viabilità dei bus Seta a Modena. A denunciarlo è il sindacato Orsa Trasporti.'Segnaliamo le problematiche inerenti la viabilità nel tratto compreso fra corso Duomo e corso Canalchiaro - afferma la segreteria Orsa in una lettera inviata anche all'assessore Filippi e alla dirigenza Seta -. Nelle suddette vie sono posizionati tavolini esterni alle attività commerciali, gli stessi sono posizionati anche a ridosso delle fermate ed ostruiscono in maniera pericolosa il transito degli autobus adibiti e il carico e scarico dei passeggeri'.