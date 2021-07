Motor Valley, amputato il piede al meccanico investito da Ferrari

È stato amputato il piede destro al meccanico investito questa mattina a Modena da una Ferrari di F1, durante un'esibizione al Motor Valley Fest. L'uomo di 45 anni è stato ricoverato in ortopedia all'ospedale civile di Baggiovara, con una prognosi di 40 giorni.Secondo una prima ricostruzione il meccanico era in pista durante alcuni giri di dimostrazione, per agevolare una manovra della SF70H, l'ultima monoposto del Cavallino rampante. La stessa vettura che ha urtato fortemente la gamba dell'uomo nel momento della ripartenza, causandogli ferite che hanno costretto i sanitari ad amputargli l'arto.Nella foto la Ferrari monoposto F70H guidata da Raikkonen nel 2017.

