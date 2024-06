Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La conferma nel pomeriggio di oggi, giornata segnata anche dalla convocazione di un tavolo nazionale, dal Ministro Urso, interpellato dal Vicesindaco di Mirandola Letizia Budri, per il giorno 5 luglio.Nel frattempo prosegue da lunedì il presidio ad oltranza dei lavoratori in sciopero ad oltranza davanti ai cancelli dell'azienda. Un presidio che continua da giovedì. La notizia degli esuberi e dello stop alla produzione di un importante settore dello stabilimento di Mirandola, comunicata alle rappresentanze sindacali mercoledì, si è tradotto in uno stop immediato dell'attività con uscita dallo stabilimento da parte dei lavoratoriNel video le voci, le preoccupazioni, i timori e le speranze delle lavoratrici in presidio permanente