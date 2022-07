Giochi e nave pirata svaniti nel nulla, quando il parco non è più un parco

'Se il comune avesse continuato a fare manutenzione e ad occuparsi di quest'area verde oggi al posto di questo inutilizzabile simulacro di gioco, ci sarebbe un intero villaggio dei pirati e tanti bimbi' - ci indica una madrea residente nella zona del parco Le Torri, area verde nel cuore delle Morane, su via Alassio, adiacente alla scuola elementari Rodari. Una situazione che riflette quella che sempre più spesso le famiglie con figli denunciano per lo stato degradante dei parchetti pubblici di quartiere, a Modena, compresi quelli delle scuole di infanzia, dove le strutture per bambini che hanno bisogno di manutenzione, anziché essere riqualificate vengono spesso prima rese inagibili e poi rimosse. Qui, in questo parco, è successo anche nei confronti di una nave pirata, vera e propria attrazione per i bambini che in essa giocavano e trascorrevano pomeriggi nel dopo scuola.Gi.Ga.