Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Nidi e materne bollenti: situazione grave, tocca la sicurezza degli educatori e dei bambini'

'Nidi e materne bollenti: situazione grave, tocca la sicurezza degli educatori e dei bambini'

'Indispensabile un piano caldo, basta improvvisazione: subito sconto rette per le famiglie'

3 minuti di lettura

“Temperature interne tra i 30 e i 35 gradi documentate dal personale. Sezioni e dormitori roventi, condizionatori rotti, bambini sudati che faticano a dormire, educatrici e insegnanti provate. Non sono stati pochi i cali di pressione registrati tra il personale. È una situazione di estrema complessità e gravità, tanto più perché riguarda bambini piccolissimi, utenti fragili che avrebbero bisogno del massimo livello di tutela”.

Così Sabrina Torricelli, segretaria Cisl Fp Emilia Centrale, e Mirko Manzini, Rsu e dirigente sindacale,intervengono dopo le segnalazioni raccolte nei servizi educativi comunali modenesi. “Siamo davanti a un evento meteo pesantissimo ma non imprevisto. La domanda è: come ci siamo preparati? Non adeguatamente. Nei nidi e nelle scuole d’infanzia non si può reggere affidandosi alla resistenza del personale e alla buona volontà delle famiglie. I giochi d’acqua usati per rinfrescare i bambini non possono diventare un piano caldo”.


Il quadro dai dati sul campo è pesantissimo. Al nido Edison il personale segnala 35 gradi: “Le pale è come non averle e i bimbi sono così sudati che sembra abbiano fatto la doccia. Non si respira nemmeno nelle camere”. Al nido Amendola 34 gradi; idem al Cividale, 34 gradi, con “maestre affaticate e bambini sudati che non dormono”.

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Al Pellico 30 gradi, pale solo nei dormitori e tre ventilatori arrivati dal 23 giugno. Al Vaciglio molto caldo nonostante le ventole. Al nido Barchetta le pale sono insufficienti e ora sono i genitori stessi che vogliono acquistare ventilatori. Al Villaggio Giardino e al Benedetto Marcello non risultano criticità particolari. Segnalazioni anche su Sagittario, Piazza e Pozzo, gestite dalla Fondazione Cresciamo. Al Sagittario e al Piazza le educatrici usano i pinguini consegnati per i centri estivi: senza questi strumenti anche qui ci sarebbero stati problemi. Al Pozzo la temperatura oscilla tra 30 e 32 gradi.


Anche nelle scuole d’infanzia la fotografia è tosta: alla Modena Est si registrano 33 gradi nel dormitorio, 32,2 nel salone; alla Simonazzi 32,5 gradi in sezione; alla Saliceto Panaro 31 gradi al piano terra, dove mancano le pale nel salone, e 33,5 nel dormitorio al primo piano. Alla Anderlini ci sono 33 gradi nonostante le pale funzionanti. Alla Tamburini 32,9 gradi nel salone con due ventole funzionanti. Alla Forghieri i condizionatori sono rotti: nella sezione 5 anni tutti fuori uso, nella sezione 4 anni solo alcuni funzionano, e i controlli manutentivi di giugno non hanno prodotto risultati. Alla Barchetta la cucina è senza ventole.

Alla Villaggio Giardino rilevati 31,5 gradi alle 13.15, mentre al pomeriggio si lavora normalmente con 33 gradi.


“Parliamo di salute, sicurezza, qualità educativa e dignità del lavoro. In Francia, davanti alle ondate di calore e all’emergenza, leggiamo che si è arrivati a modificare orari e organizzazione degli esami scolastici. Nell’immediato, a fronte di condizioni non sostenibili, chiediamo un ristoro sulle rette per le famiglie che portano a casa prima i bambini o rinunciano al servizio. E poi chiediamo all’Amministrazione di metterci subito al lavoro per un vero piano caldo, costruito con lavoratori, sindacati e famiglie. Non cerchiamo l’impossibile, ma procedure di tutela rapide e una road map per la climatizzazione negli edifici. Non possiamo accettare improvvisazioni pagate da bambini fragili e personale educativo costretti per ore in ambienti a 34 o 35 gradi. Per questo abbiamo chiesto un incontro urgente con il Comune”, concludono Torricelli e Manzini.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Polisportive Modena, la nuova presidente è Claudia Bernardi

Polisportive Modena, la nuova presidente è Claudia Bernardi

Sicurezza e radicalizzazione islamica: Fdi chiede Commissione d’inchiesta su moschee abusive a Modena

Sicurezza e radicalizzazione islamica: Fdi chiede Commissione d’inchiesta su moschee abusive a Modena

Monterè sullo stop del Consiglio di Stato: 'Inimmaginabile restare privi di un impianto di essiccazione adeguato'

Monterè sullo stop del Consiglio di Stato: 'Inimmaginabile restare privi di un impianto di essiccazione adeguato'

Caldo record in Emilia Romagna, Arpae: 'Nel fine settimana temperature in ulteriore aumento'

Caldo record in Emilia Romagna, Arpae: 'Nel fine settimana temperature in ulteriore aumento'

Medici di base, l'emorragia non rientra, flop anche del nuovo bando

Medici di base, l'emorragia non rientra, flop anche del nuovo bando

Forza Italia Modena, l'esperto della comunicazione della squadra di Giacobazzi passa con Vannacci

Forza Italia Modena, l'esperto della comunicazione della squadra di Giacobazzi passa con Vannacci

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri

Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri

Modena, follia al parco della Resistenza: spara alle anatre con un fucile

Modena, follia al parco della Resistenza: spara alle anatre con un fucile

La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Nervoso all'alt della Polizia Locale: perquisito, aveva droga in auto

Nervoso all'alt della Polizia Locale: perquisito, aveva droga in auto

Compensi non dichiarati per un milione di euro: nei guai content creator modenesi

Compensi non dichiarati per un milione di euro: nei guai content creator modenesi

Rotary Vignola Castelfranco Bazzano: il presidente Paolo Botti passa la campana ad Alessandro Fibbia

Rotary Vignola Castelfranco Bazzano: il presidente Paolo Botti passa la campana ad Alessandro Fibbia

Modena, lotta al cancro: per l'ambulatorio Lilt Alessandra Pederzoli oltre 300 le visite di controllo al mese

Modena, lotta al cancro: per l'ambulatorio Lilt Alessandra Pederzoli oltre 300 le visite di controllo al mese