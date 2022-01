Non chiedeva green pass agli ospiti: chiuso un B&B a Bologna

Ospiti non registrati regolarmente e niente controllo del green pass all'ingresso. E' così che è arrivato lo stop di 15 giorni per un bed and breakfast a Bologna, disposto dal questore Isabella Fusiello. L'attività di controllo, riferisce al Polizia di Stato, nasce a seguito di alcune segnalazioni. Il 27 dicembre scorso, la squadra investigativa della divisione della Polizia amministrativa ha così effettuato un accertatamento, scoprendo che nel bed and breakfast erano alloggiati tre ospiti la cui presenza, però, non era stata regolarmente comunicata alla autorità di pubblica sicurezza, in violazione delle norme vigenti. Dal controllo, inoltre, è emerso che nelle aree comuni della struttura non era presente la cartellonistica sulle misure di prevenzione anticovid-19 e che, al momento del check-in, agli ospiti non veniva richiesto il green pass. Da qui la sospensione per 15 giorni del bed and breakfast.