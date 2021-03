Ospedale di Sassuolo, Stefano Reggiani è il nuovo direttore generale

Dopo la formalizzazione di interesse per l’acquisizione delle quote societarie attualmente di proprietà della compagine privata da parte dell’Ausl di Modena, si è riunita questa mattina l'assemblea dei soci dell'Ospedale di Sassuolo Spa. Nella seduta sono stati approvati, all'unanimità, il Budget 2021 e il Piano investimenti triennale. Contestualmente si è anche provveduto alla nomina del nuovo Direttore generale della società: alla guida dell’ospedale di Sassuolo arriva il 60enne Stefano Reggiani, già direttore sanitario di Hesperia Hospital di Modena. Succede a Bruno Zanaroli, rimasto in carica per 10 anni (dal 2011).L’Assemblea dei Soci ha provveduto anche a nominare un nuovo consigliere, in seguito al pensionamento di Marco Righetti: entra così nel cda di Ospedale di Sassuolo Spa anche Mario Zucchelli.