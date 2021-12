Ospedale Ramazzini Carpi, Turrini diventa direttore Medicina Interna

È Fabrizio Turrini il nuovo Direttore della Struttura complessa di Medicina interna dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Incaricato nei giorni scorsi dal direttore generale dell’Ausl di Modena, Antonio Brambilla, a seguito della procedura concorsuale, prenderà servizio al Ramazzini il primo gennaio 2022. Turrini, dirigente medico presso il reparto di Medicina Interna dell’Ospedale di Baggiovara, sostituisce il dottor Carlo Di Donato, andato in pensione nel novembre 2020, a cui ha fatto seguito la nomina ad interim della dottoressa Adele Palomba.52 anni, originario di Sassuolo, Turrini è specializzato in Medicina Interna e in Cardiologia. Dopo due esperienze formative negli Stati Uniti e in Canada e un master in Biomedical Science conseguito nel Regno Unito, inizia la propria attività professionale nel 2001 presso il reparto di Medicina Interna dell’ospedale di Guastalla nel reggiano, prima di passare, nel 2003, all’Ospedale Estense e poi a Baggiovara presso la Medicina interna.