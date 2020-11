Ospedale Vignola, nominati primari Medicina Interna e Pronto Soccorso

Importanti novità all’Ospedale di Vignola: per il Pronto soccorso una nuova primaria, nominata nei giorni scorsi dall’Azienda USL, e lavori di ampliamento per adeguare gli spazi alle nuove norme imposte dalla pandemia e ai numeri di accesso, in crescita negli ultimi anni. Nuova primaria anche alla Medicina Interna, attualmente adibita alla gestione di pazienti covid. Questa struttura è stata affidata a Maria Cristina Fontana, già responsabile della unità di terapia semintensiva del reparto di Medicina interna dell’Ospedale di Pavullo.

La procedura di nomina del Direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza si è conclusa nei giorni scorsi: l’incarico è stato affidato alla dottoressa Claudia Cremonini, già responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pavullo.

Partiranno inoltre all’inizio della prossima settimana i lavori di ampliamento del Pronto soccorso, nell’ambito dei progetti previsti dal decreto del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid19, Domenico Arcuri, e finalizzati a un adeguamento funzionale degli ambienti alle nuove esigenze di sicurezza legate alla pandemia. Il valore complessivo dell’investimento, di oltre un milione 300mila euro (finanziato con ex art. 2 DL 19 maggio 2020, n. 34) prevede sia la fase di lavori, che l’allestimento di attrezzature elettromedicali, arredi e tecnologie informatiche.

Grazie a questo intervento sarà possibile disporre di spazi più ampi, tali da consentire la presa in carico del crescente numero di cittadini che vi si rivolgono, oltre al distanziamento sia in fase di attesa che di visita, e locali da adibire all’isolamento dei casi sospetti. I lavori impatteranno in parte sulla viabilità e sui parcheggi intorno all’Ospedale, con la modifica dell’accesso al PS che sarà presso il porticato alla sinistra dell’ingresso principale della struttura, attraverso la porta appositamente segnalata. Anche i parcheggi sono stati rimodulati, con la definizione di spazi riservati ai cittadini che accedono in emergenza.

“Ci scusiamo con i cittadini per i disagi che potranno eventualmente subire dalla nuova viabilità e dal cantiere – commenta la sindaca di Vignola Emilia Muratori – ma si tratta di lavori attesi dalla cittadinanza e dagli operatori che porteranno a un rafforzamento della funzionalità del Pronto soccorso del nostro ospedale anche in previsione delle future necessità, primo cantiere di una serie che, fin dai prossimi mesi, cambierà, migliorandola, l’offerta di servizi socio-sanitari del nostro territorio”.

“Stiamo lavorando per ridurre al minimo le difficoltà nell’accesso per il periodo della durata del cantiere – dichiara Federica Casoni, direttore medico dell’Ospedale -. Con questi lavori avremo certamente una struttura più funzionale, più ampia, adeguata ad accogliere il crescente numero di cittadini che si rivolgono al nostro PS. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri operatori, che sin dall’inizio dell’emergenza e ancora oggi in questo momento in cui la situazione è ancora più complessa, hanno continuato a lavorare con competenza e dedizione”.