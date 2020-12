Panettoni nelle Cra per il Natale ai tempi del Covid

La consegna dei pandori ha sostituito, a causa dell’emergenza sanitaria, la decennale festa degli auguri con pranzo offerta da Lions e Leo a oltre 100 anziani delle strutture con i loro accompagnatori. “L’iniziativa – hanno spiegato gli organizzatori - vuol dare continuità ai rapporti di solidarietà, vicinanza e affetto che si sono creati in questi anni: un patrimonio di affinità che Lions e Leo non vogliono sia disperso”.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.