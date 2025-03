Papa in condizioni stabili, la prognosi rimane riservata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili.

Ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi. Il Santo Padre è apiretico e non mostra leucocitosi.

I parametri emodinamici si sono sempre mantenuti stabili; ha continuato ad alimentarsi ed ha regolarmente effettuato la fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente. Non ha presentato episodi di broncospasmo. Il Santo Padre è sempre vigile ed orientato. Nel pomeriggio ha ricevuto l’Eucarestia, quindi si è dedicato alla preghiera.

La prognosi rimane riservata'.

È quanto riferisce il bollettino della Sala Stampa della Santa Sede diffuso nella serata di oggi, 1 marzo, riguardo lo stato di salute del Papa, ricoverato da quindici giorni al Policlinico Gemelli.

L'umore del Papa resta buono. Oggi ha pregato nella cappellina vicina alla sua stanza per una ventina di minuti.