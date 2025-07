Parco Torrenova: giovane ghanese arrestato per spaccio

I fatti portano alla serata di giovedì, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, nell’ambito di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di un giovane extra comunitario. L’episodio è avvenuto all’interno del parco pubblico “La Collina”, situato nella zona di Torrenova, una zona segnalata dai cittadini come area di degrado urbano e per la recrudescenza di alcuni fenomeni criminali.

In particolare, i militari hanno fermato il giovane che, non appena notata la loro presenza, ha tentato di nascondersi.

Insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno perquisito e all’interno del suo zaino, hanno trovato oltre 30 dosi di sostanza stupefacente del tipo “crack” e “hashish”, nonché 2 flaconcini contenenti metadone.

Durante l’intervento è stata recuperata anche la somma di euro 80,00, suddivisa in banconote da piccolo taglio, verosimilmente provento del commercio illegale.

Il giovane, di origine ghanese, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e questa mattina il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato il provvedimento, disponendo il sequestro del denaro ritenuto provento dell’attività illecita.