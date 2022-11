Parco XXII aprile: arrestati due spacciatori, in un appartamento la base logistica

Polizia di Stato e Locale hanno sequestrato in un alloggio in via Nonantolana circa 700 grammi tra cocaina, eroina e 10.000 euro. A gestire lo spaccio due 36enni stranieri regolari che facevano la spola con la centrale ricavata nell'appartamento

Quando gli agenti sono entrati nell'appartamento di via Nonantola con il cane antidroga, si sono resi conto di essere andati a segno. L'osservazione dei movimenti di due individui stranieri, segnalati da alcuni residenti, che ogni giorno facevano la spola tra il parco e l'appartamento per poi incontrare altre persone, aveva portato alle giuste conclusioni. Gli spostamenti dei due erano i medesimi, giorno per giorno. Tali da fare sospettare una continuativa attività di spaccio che aveva in un appartamento nelle vicinanze del parco la base logistica e operativi nella quale lo stupefacente veniva tagliato e confezionato. Da qui la decisione di entrare.



All'interno dell'alloggio, sul tavolo della cucina, la portata era costituita da 41 involucri contenenti cocaina per circa 50 grammi. Il fiuto del cane antidroga e i controlli degli agenti hanno portato al rinvenimento di altri 40 ovuli termosaldati all'interno di un armadio della camera da letto. Altri 430 grammi di sui 50 grammi di eroina e 80 grammi di cocaina. Quantità ingenti per un valore di decine di migliaia di euro. E proprio diecimila euro sono stati trovati all'interno dell'appartamento e sequestrati come provento di spaccio. I due arrestati, stranieri, entrambi 36enni, regolari sul territorio nazionale sono stati condotti alla da casa circondariale di Modena in attesa dell'udienza di convalida.





