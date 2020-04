Pasquetta monitorata: 600 unità in tutta la provincia

Sono circa 600 in tutto il territorio provinciale le unità di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali e Provinciali che anche oggi sono impegnate nell'attività straordinaria per prevenire e, ove necessario, sanzionare tutti i comportamenti di coloro che non si conformino al divieto per tutte le persone fisiche di spostarsi sia nel'ambito del proprio territorio, che di trasferirsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute.

Controlli a campione o con blocchi di controllo per tutti i mezzi in transito sulle principali arterie stradali della provincia

I riti religiosi, così come comunicato dalle Autorità Ecclesiastiche, si svolgeranno a porte chiuse e non sarà concessa la partecipazione diretta della collettività, la quale potrà seguire le cerimonie esclusivamente attraverso collegamenti in streaming o radio televisivi.

Dall’ 8 marzo al 7 aprile scorso sono state messe in campo n. 5.162 pattuglie delle Forze dell’Ordine che hanno visto impegnate n. 10.472 unità operative. Le persone controllate sono state n. 27.356 e le sanzioni comminate sono state n. 1.642.



I controlli nel giorno di Pasqua dei Carabinieri: 80 sanzionati in provincia



I Carabinieri del Comando Provinciale Di Modena, hanno eseguito in tutto il territorio della provincia, numerosi posti di blocco e posti di controllo nelle strade extraurbane principali e secondarie della provincia.

I risultati

Carpi – i controlli della Compagnia CC di Carpi, messi in campo durante la giornata di ieri al fine di evitare e/o scoraggiare la mobilità ingiustificata dei cittadini hanno permesso di controllare, nella giornata di ieri, 300 persone, delle quali 41 sono state sanzionate poiché trovate in difetto.



Sassuolo- I controlli effettuati dai Reparti dipendenti della Compagnia di Sassuolo hanno rilevato spostamenti irregolari di 21 persone, alcuni a piedi, a passeggio nei centri urbani, altri a bordo di veicoli, A Maranello, Formigine e Sassuolo.



Pavullo - I controlli effettuati nei comuni dell’Appennino modenese hanno riguardato Le zone di Pavullo, Zocca, Fanano, Pievepelago, Lama Mocogno, Serramazzoni e Montefiorino. Le persone sanzionate poi che trovate in difetto in quelle zone sono state 18.