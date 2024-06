Pensiline dormitorio e nuovo 'gabbiotto' autisti già vandalizzato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In viale Gramsci, al capolinea nord della linea bus, la pensilina è trasformata sempre più spesso, in camera da letto da parte di sernza fissa dimora, soprattutto stranieri. Per gli autisti che lì sostano con i mezzi, al capolinea, e gli utenti, una situazione con cui convivere giornalmente. 'L'amministrazione Comunale anche in questo momento è impegnata a fare solo propaganda, 10 anni di amministrazione Muzzarelli sempre lontano dai bisogni della cittadinanza, andando sempre avanti con scelte discutibili e senza mai ascoltare nessuno' - scrive USB che in relazione ai giacigli di stranieri nelle pensilie ritiene che ciò sia frutto 'del fallimento dell'accoglienza che non genera integrazione ma schiere di persone abbandonate che dormono anche alle fermate dei bus. Una città che in questi anni ha visto un netto peggioramento dei servizi pubblici, dalla Sanità e del trasporto pubblico.



Si spera chi i futuri amministratori della città, abbiano il coraggio, l'onestà e la coscienza di cambiare rotta' - scrive sempre l'organizzazione sindacale a pochi giorni da un altro caso di inciviltà riguardante direttamente il lavoro del personale Seta.



Il 26 maggio, in piena mattinata, è stato vandalizzato con vernice il gabbiotto degli autisti di Seta. Il tutto a pochi giorni dalla rottura di vetri della stessa struttura.



Lo spazio, coperto, al servizio degli autisti, era stato da poco ristrutturato dall'Agenzia della Mobilità dopo che USB L.P. /Lavoro privato), da circa 2 anni, aveva chiesto venisse nuovamente reso agibile per le esigenze dei conducenti che effettuano i cambi sulla linee 8 e 11/N/S.

Al momento in cui è stato imbrattatto il locale non era ancora agibile in quanto Seta doveva provvedere ad attivare ancora le utenze.

'USB L.



P.



condanna e denuncia questi gesti, invitando le istituzioni a fare di più, e a punire i responsabili'. Elementi che insieme a tanti altri motivano lo sciopero indetto per lunedì 3 giugno, di 24 ore indetto da USB e l'adesione dii Orsa



'Il persone Seta si trova in prima linea tra due fuochi, da una parte gli utenti per i continui disservizi e dall’altra i dirigenti sordi e arroccati negli uffici. Una Dirigenza - si legge nella nota sulle ragioni dello sciopero - che rifiuta ogni tipo di confronto, interloquendo con le solite organizzazioni sindacali.

mancanza di confronto e condizioni di lavoro sempre più insostenibili portano a raffiche di dimissioni tra gli autisti. Dimissioni anziché rimanere allo sbando senza un futuro certo e concreto sia salariale che normativo.



La mobilitazione e l'astensione dal lavoro per il personale aderente, si svolgerà nelle modalità e negli orari indicati sotto e prevede un presidio dalle ore 16.30 davanti al deposito Seta lato via delle Suore, dove sono stati invitati a confrontarsi anche i candidati alle elezioni dell'8 e 9 giugno.



Le modalità e gli orari dell'astensione dal lavoro



Personale Viaggiante urbano Modena: da inizio servizio alle 6:29 - dalle 8:31 alle 11:59 - dalle 16.01 a fine servizio;

Personale Viaggiante extraurbano Modena: da inizio servizio alle 5:59 -

dalle 8:31 alle 12:29 - dalle 16:01 a fine servizio;



- Addetti di Esercizio, Uffici e impianti fissi dei tre bacini, intera giornata