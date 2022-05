'Per chi è guarito dal Covid, il rischio di reinfettarsi in modo grave resta basso'

Il rischio di reinfezione con una forma severa o letale di Covid-19 resta estremamente basso per chi si è infettato, anche a distanza di 12 mesi, dalla prima infezione.È quanto rivela un nuovo studio -il primo al mondo con questa scala temporale- pubblicato sulla rivista Frontiers in Public Health e coordinato da Lamberto Manzoli, professore al Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell'Università di Bologna.L'indagine ha seguito i casi di oltre 100.000 pazienti di una regione italiana, l'Abruzzo, che hanno contratto il Covid-19 dall'inizio della pandemia fino allo scorso febbraio, indagando il tasso di reinfezione e di malattia secondaria ad oltre un anno di distanza dalla prima guarigione.'Esiste già un'ampia letteratura internazionale che mostra un rischio molto basso di malattia grave per i guariti, ma fino ad oggi nessuno aveva seguito i pazienti per oltre dodici mesi', afferma Manzoli.Nonostante l'arrivo della variante Omicron, estremamente contagiosa, abbia fatto però aumentare il rischio di contrarre la malattia anche per chi è già guarito, secondo lo studio dell'Alma mater i casi di malattia grave o decesso restano vicini allo zero. E lo studio ha evidenziato che il vaccino continua a fornire uno scudo di protezione significativo: per i vaccinati il rischio di reinfezione è infatti di circa il 70% inferiore rispetto ai non vaccinati, viene sottolineato dall'Università di Bologna. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Public Health con il titolo 'Risk of SARS-CoV-2 Reinfection 18 Months After Primary Infection: Population-Level Observational Study'. L'indagine è stata coordinata da Lamberto Manzoli dell'Università di Bologna; hanno partecipato inoltre Cecilia Acuti Martellucci e Maria Elena Flacco dell'Università di Ferrara, insieme a Graziella Soldato, Giuseppe Di Martino, Roberto Carota e Antonio Caponetti della ASL di Pescara.Nella foto, piazza Grande in occasione del giovedì grasso